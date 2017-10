Internautas podem escolher melhor trabalho estudantil sobre patrimônio histórico de Feira de Santana

A partir desta segunda-feira (09/10/2017), os internautas podem votar na melhor produção de vídeo, e-book e fotografia, trabalhos elaborados por estudantes da Rede Municipal de Ensino que exploraram aspectos diversos do patrimônio histórico-cultural de Feira de Santana. Eles participam da segunda edição do Feira Que Te Quero Ver, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação envolvendo escolas de Ensino Fundamental II – do 6º ao 9º ano – de 20 escolas públicas.

Para votar nas três categorias, o público deve acessar o site www.feiraquequerotever.com.br. A votação estará aberta até o dia 15 de outubro.

O objetivo do projeto é valorizar o patrimônio histórico-cultural de Feira de Santana e promover o uso da tecnologia a favor da educação. Em 2017, os estudantes estão explorando aspectos próprios dos bairros onde as escolas estão localizadas.

“A ideia é que o aluno conheça a história do seu lugar de origem, que ele frequenta diariamente. É uma forma de preservar e valorizar a identidade deles, além de promover o pertencimento de cada estudante”, destaca a secretária de Educação, Jayana Ribeiro.

O projeto, segundo a visão da secretária, também estimula o amor pela cidade. “É uma forma de demonstrar o quanto gostamos de Feira de Santana”, comenta.

Durante a primeira etapa do Feira Que Te Quero Ver os alunos visitaram espaços importantes dos bairros, gravaram vídeos, fizeram entrevistas e conheceram diversos pontos históricos da cidade; já na segunda, produziram os materiais contando a experiência e compartilhando o aprendizado adquirido nas visitas. Eles também tiveram aulas sobre a utilização das ferramentas proporcionadas pela tecnologia da informação e seu uso na educação, dentre os quais, celulares, computadores, câmeras, etc.

Após o período de votação aberto à comunidade, os materiais produzidos pelos estudantes serão analisados e votados por uma comissão instituída pela Seduc, composta por professores, pesquisadores e/ou produtores ligados à articulação do audiovisual com a educação. Esta análise ocorrerá nos dias 19 e 20 de outubro. A comissão terá no máximo cinco membros, que não integram a Prefeitura ou a Seduc.

A cerimônia de premiação dos trabalhos mais votados está prevista para a primeira quinzena de novembro.