Incêndio destrói pousadas em Morro de São Paulo.

Instalações de pousadas, hotéis, bares e restaurantes da ilha de Morro de São Paulo, situada no município de Cairu, foram destruídas por incêndio. Segundo relatos, o incêndio foi iniciado nesta quinta-feira (12/10/2017), por volta das 13 horas, ocasionado pela explosão de um botijão de gás do restaurante Jamaica, situado na Segunda Praia. Na sequência, o incêndio atingiu a pousada Sambass, se alastrado para outros estabelecimentos.

A Secretaria Especial de Morro de São Paulo, órgão da Prefeitura Municipal de Cairu, informou que um incêndio atingiu alguns estabelecimentos comerciais na Segunda Praia. As chamas foram controladas pelos moradores. Não houve feridos. A perícia vai informar as causas do incêndio.

Confira vídeo