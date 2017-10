II Conferência do JGB: jornalista Domingos Meirelles diz que projeto de revitalização do jornal impresso conta com estudo de viabilidade econômica e mudança no projeto editorial e gráfico

O jornalista Domingos Meirelles, presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), apresentou — durante a II Conferência do Jornal Grande Bahia (JGB), ocorrida neste sábado (30/10/2017), no Auditório II do Los Pampas, em Feira de Santana — projeto de revitalização dos jornais impressos.

A atividade foi promovida pelo JGB e ABI e marca os 10 anos de atuação do Jornal Grande Bahia, veículo de comunicação fundado em 2007 pelo jornalista e cientista social Carlos Augusto. Além do projeto de revitalização do jornal impresso, foi apresentada palestra com o tema ‘A retomada do nacional desenvolvimentismo e os desafios do Brasil com o advento da Inteligência Artificial (IA)’.

Ingresso no jornalismo impresso

Domingos Meirelles iniciou a apresentação do projeto de revitalização do jornal impresso revelando que a relação de amor com a mídia impressa foi iniciada em 1964, com ingresso no Jornal Última Hora, veículo de comunicação crítico ao Regime Militar. A essa primeira experiência profissional foram somadas outras, com a participação nas redações do jornal da Tarde, O Estado de São Paulo (Estadão) e O Globo, e depois no jornalismo televisivo.

Na sequência, comentou sobre o surgimento das novas tecnologias e como elas afetam o modo de produção dos jornais. Observando que, com as novas tecnologias, surgem “os profetas do fim da mídia impressa”. Ele diz acreditar que o fim do jornal impresso é uma fraude e que as pessoas que vaticinam o término cometem grave erro. “O processo de evolução da história humana não é retilíneo”, declarou.

Domingos Meirelles afirma que as novas tecnologias promoveram evolução no modo de produção, mas também ensejaram crise nos veículos impressos, e que é possível mudar este cenário. O jornalista diz que a crise afeta não apenas os pequenos e médios veículos. “Os grandes veículos de comunicação estão completamente perdidos com o processo de transformação na forma de produção e consumo da informação”, comentou.

O projeto

Defendo a tese de que o registro cotidiano dos fatos em jornais impressos tem valor historiográfico, Domingos Meirelles explica que encontrou na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) um apoiador para o projeto de revitalização dos jornais impressos.

— Com 52 anos de profissão, eu noto que os jornais do interior cometem erros graves, a exemplo de excesso de cor na primeira página, erro nas escolhas das manchetes, falhas na diagramação. Este cenário impõe uma maior dificuldade para o enfrentamento comercial pelos jornais impressos, com relação as novas tecnologias. — Declarou.

A partir destas articulações, entre as entidades e o diagnóstico da função social do jornal impresso, cumulada com crise economia e falhas na concepção do projeto editorial dos jornais de pequeno porte é que foi desenvolvido um processo de levantamento de dados com aplicação de questionário, explica Domingos Meirelles.

— Nesse contexto, desenvolvemos uma proposta de aceitação do projeto de revitalização, com o seguinte questionário: nome da publicação, ano de fundação, periodicidade, tiragem, se a empresa tem registro, o tempo de existência, quem era o responsável, se tinha assessoria jurídica, se tinha gráfica própria, projeto gráfico, além de outras questões. O questionário é concluso com uma pergunta aberta sobre as dificuldades que o veículo enfrenta. — Informou.

A partir dos dados coletados, Domingos Meirelles explica que é apresentado diagnóstico com proposta de viabilidade econômica, com uso de processos administrativos, editoriais e gráficos e que estas mudanças propostas devem ser aplicadas pelos gestores do veículo de comunicação.

O presidente da ABI informou que o projeto de revitalização dos jornais conta com o suporte local do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

Função social

Citando a senadora Lídice da Mata (PSB), Domingos Meirelles avalia que os jornais de pequeno porte têm função social no fortalecimento da democracia.

— Estes veículos de comunicação de menor porte têm objetivos políticos, econômicos e sociais diferentes da grande imprensa. A necessidade da população local não encontra espaço necessário nos grandes veículos, porque eles são movidos pelos interesses do mercado. — Afirmou.

Apoios

Ao comentar sobre a receptividade do projeto de revitalização dos jornais impressos, Domingos Meirelles diz que visitou alguns estados e que, na Bahia, “ocorreu excelente acolhida de André Curvello, secretário estadual de Comunicação (SECOM); Edmundo Filho, diretor de radiojornalismo da SECOM Bahia; João Leão, vice-governador; Jaques Wagner, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico; e com Jorge Khoury, diretor superintendente SEBRAE”.

Presenças

A II Conferência do JGB foi coordenada por Carlos Augusto, jornalista, cientista social, diretor do JGB, e pesquisador da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O público era formado, na maioria, por jornalistas e radialistas. Participaram da atividade, compondo a mesa, Lídice da Mata, senadora da República; Carlos Geilson, radialista, deputado estadual e segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia; Edmundo Filho, diretor de radiojornalismo da Secretaria de Comunicação da Bahia, representando o secretário estadual André Curvello; Evandro do Nascimento Silva, reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Fernando Oliveira, advogado criminalista e diretor jurídico do JGB; José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana; José de Arimateia, jornalista, bispo da Igreja Universal e deputado estadual pelo PRB Bahia; Angelo Almeida, deputado estadual pelo PSB Bahia; Regina Ferreira, jornalista, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia (SINJORBA) e diretora da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ); Roberto Tourinho, jornalista, advogado, procurador licenciado do município e vereador em Feira de Santana; Valdomiro Silva, jornalista, secretário de Comunicação Social do Município de Feira de Santana, além de outras autoridades.

Confira imagens do evento