II Colóquio Heidegger ocorre na UEFS

A partir de 5 de outubro de 2017 de estarão abertas as inscrições online para minicurso e participação como ouvinte do 2º Colóquio Heidegger da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). O formulário pode ser acessado aqui: https://2coloquioheidegger.wixsite.com/2017. Cada minicurso oferecerá um certificado individual. O certificado de participação nas conferências será independente da participação nos minicursos.

O Colóquio será realizado no período de 24 a 26 de outubro e a programação abrange conferências de convidados de renome nacional e internacional; mesas redondas com pesquisadores com ampla produção na área da filosofia heideggeriana; comunicações para alunos bolsistas de iniciação científica e demais discentes vinculados à graduação ou pós-graduação. Além disso, serão abertas inscrições a partir de 05 de outubro, com vagas limitadas, para minicursos sobre temas relacionados ao evento. Busca-se, com tal formato, uma efetiva interlocução e produção de conhecimento, bem como o fomento à formação de novos pesquisadores na área.

Os organizadores do evento são os professores da Uefs, Caroline Vasconcelos, Charliston Pablo Nascimento, Laurenio Sombra e Tatiane Boechat. Com o Colóquio Heidegger pretende-se instituir uma tradição de eventos com o intuito de tornar a Uefs um polo nordestino de encontro de pesquisadores ligados ao estudo do pensamento de um dos grandes filósofos do século vinte, e criar um espaço de encontro e debate entre pesquisadores nacionais que trabalham com o pensamento heideggeriano sob suas diversas formas e correntes interpretativas. Para conferir a programação completa, acesse o site do evento.