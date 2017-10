I Corrida Pink and Blue é realizada em Feira de Santana

Além de colocar cerca de 700 pessoas para se exercitar, a I Corrida Pink and Blue, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, realizada neste domingo (01/10/2017), foi a largada para duas importantes campanhas realizadas em Feira de Santana: o Outubro Rosa e o Novembro Azul.

Realizada na avenida Noide Cerqueira, a corrida teve um propósito de advertência. Foi a abertura para as ações do Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, e ao Novembro Azul, quando o próximo mês será dedicado ao combate do câncer de próstata.

Uma aula de zumba, às 7 horas, serviu de aquecimento para os participantes. Logo em seguida foi dada a largada para a corrida, que teve percurso de cinco quilômetros. Já no final foram servidas frutas. Um Dj animou o público presente.

A enfermeira técnica em Saúde da Mulher, Alessandra Magalhães, destacou a importância do evento. “Além de promover a saúde corporal, foi mais um alerta para homens e mulheres buscar a prevenção”.

Isabela Machado, enfermeira técnica em Saúde do Homem, salientou que a prevenção inclui atividades físicas regularmente, alimentação saudável e exames. “É dessa forma que a boa prevenção é feita de forma completa”.

O prefeito José Ronaldo prestigiou a corrida. “Todas as formas de alertar para a necessidade de prevenção para essas doenças são importantes. A corrida foi uma forma criativa de fazer mais este alerta”, acentuou o prefeito.

As inscrições para a corrida foram efetuadas mediante a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados a instituições carentes que atuam na assistência aos portadores de câncer no município.

A programação do Outubro Rosa e Novembro Azul terá sequência nas unidades de saúde, tanto da sede quanto dos distritos. Também será disponibilizado um ônibus para os distritos visando assegurar o acesso dos usuários aos exames de mamografia e o PSA, nas clínicas conveniadas com a SMS.

