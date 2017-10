Hospitais estaduais de Feira de Santana recebem 27 vítimas do acidente de ônibus ocorrido na região de Piritiba

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informa que 27 pacientes deram entrada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e Hospital Estadual da Criança (HEC), ambos em Feira de Santana, vítimas do acidente de ônibus que ocorreu na região de Piritiba. Do total, 18 são adultos e nove crianças.

Em virtude da gravidade do acidente e do número de vítimas, o Governo do Estado mobilizou todas as equipes de cirurgia das unidades em questão, além de utilizar aviões e helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer/PM-BA) para auxiliar no transporte dos pacientes.

As equipes do Hospital Geral do Estado (HGE) e do Hospital do Subúrbio (HS), ambos na capital baiana, também foram mobilizadas para acolher as vítimas, onde já foram transferidos pacientes que necessitaram de terapia intensiva pediátrica.

O acidente ocorreu nesta quinta-feira (12/10/2017).