Feira de Santana: grupos artísticos de quatro estados se apresentam na 10º FENATIFS

O grupo paulista Amarelo Cia. de Teatro apresenta o espetáculo “Na Granja”, nesta quinta-feira (05/10/2017), no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), a partir das 19h30, fechando a programação do quinto dia do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (FENATIFS).

Para ter acesso, basta levar 1 kg de alimento não perecível. “Na Granja”, conta a história de uma estranha amizade que se depara com a morte. Os atores Cadu Garcia e Edson Thiago, interpretam um galo e um ganso. Dois amigos que criam um mundo próprio, só deles, misturando memória e invenção.

Os personagens recitam trechos de poemas e fragmentos de livros, citando autores como Mario de Andrade, Rubem Alves, Manoel de Barros e Lygia Fagundes Telles. A classificação é de 13 anos.

O grupo Amarelo Cia. de Teatro nasceu na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (EAD-USP). A montagem estreou em março de 2016 no Festival de Teatro de Curitiba, realizou uma temporada na CAIXA Cultural Rio de Janeiro e ficou nove semanas em cartaz em São Paulo.

Tem Fenatifs no Aviário

O espetáculo “Raul, Lira e o Incrível Livro da Capa Azul”, da CazAzul Teatro Escola (BA), será apresentado em duas sessões, no Teatro Municipal Margarida Ribeiro, às 9h30 e 14h30 e tem classificação livre.

No Centro de Cultura Amélio Amorim, o grupo potiguar Tropa Trupe vai mostrar mais uma vez “Sancho Pança”, a partir das 9h30. Um pouco mais tarde, às 10 horas, a montagem “GrãoCirco”, do Núcleo Circense da Cia. Cuca de Teatro (BA), vai animar o público que comparecer ao Teatro do Cuca.

No turno vespertino a programação também promete ser intensa. Às 14h30, começa “O Circo de Um homem Só” e a versatilidade do palhaço Tiziu, com o Núcleo Circo Único (BA), no Centro de Artes e Esporte Unificado (CEU), do bairro Aviário.

No Cuca, no Teatro de Arena, às 16 horas, o espetáculo cearense “Chafurdo”, com a companhia Dona Zefinha, será apresentado ao público.

Apoio Institucional

O Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana faz parte dos eventos culturais calendarizados do Estado da Bahia e na 10ª edição conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 25/ 2016 Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro, sociedade civil, cultural, sem fins lucrativos, de utilidade pública (Lei nº 3.574/2015). A Cia Cuca de Teatro é formada por artistas independentes que trabalham, desde 1998, com projetos socioeducativos e culturais e com a criação e produção de espetáculos voltados para a infância e juventude.

O Fenatifs conta também com o apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – Cuca, parceria que fortifica e mantém vivo e pulsante o movimento do teatro para a Infância e Juventude na cidade de Feira de Santana – BA.

Espetáculos e Atividades Formativas

Desde a 1ª edição (em 2008) o Fenatifs vem oferecendo no período de 1º a 12 de outubro mais de 50% da sua capacidade de atendimento para que estudantes da rede pública possam ter acesso gratuito aos espetáculos que se apresentam nos teatros de Feira e nos espaços alternativos. Reservas pelo e-mail: [email protected]

Para a comunidade em geral e instituições privadas os ingressos para os espetáculos são vendidos a preços populares: R$ 15,00 (meia promocional para todos), um incentivo para que os adultos possam ir com as crianças ao teatro. Além dos ingressos a preços populares o público espontâneo também pode ter acesso aos espetáculos que são apresentados nas Mostras Jovens Talentos e Talentos Mirins através da doação de 1 kg de alimento não perecível.

O festival também oferece gratuidade nas suas atividades formativas que são compostas por oficinas, workshops, palestras, filmes, debates direcionados a todos os públicos, desde artistas, arte-educadores, profissionais liberais até pessoas interessadas em conhecer melhor o movimento artístico e cultural. Como colaboração, os participantes são convidados a doarem 1 kg de alimento, contudo a doação não é obrigatória.

As doações são destinadas a instituições e projetos sociais de Feira de Santana (BA). Para todas as Atividades Formativas do 10º Fenatifs serão emitidos certificados de participação. Os interessados em participar podem se inscrever pelo