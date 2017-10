Governo Rui Costa inicia processo para implantar Colégio da PM em Salvador

O Colégio Estadual Dona Leonor Calmon, localizado em Cajazeiras, em Salvador, será transformado em Colégio da Polícia Militar (CPM). A decisão do governador Rui Costa atende a uma demanda da Frente Institucional e Popular de Cajazeiras, composta por dezenas de entidades comunitárias locais. Uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado, na última terça-feira (03/10/2017), institui o Grupo de Trabalho encarregado de coordenar e acompanhar o processo de implementação desta unidade escolar, que será o 14º CPM do estado.

Composto por representantes de áreas diversas, o grupo vai elaborar e submeter à apreciação da Secretaria da Educação do Estado (SEC), no prazo de 30 dias, relatório técnico sobre o estudo das medidas necessárias para a implementação do CPM no bairro de Cajazeiras, considerando questões de ordem territorial, logística, pessoal e financeira.

A escolha do Colégio Estadual Dona Leonor Calmon para a implantação do CPM levou em consideração a localização geográfica, o porte da escola e o fato de existir outra unidade escolar próxima, o Colégio Estadual Eduardo Baiana, que poderá abrigar as matrículas dos estudantes que eventualmente decidirem não estudar no CPM. Outro fator considerado foi a ociosidade constatada na escola, que tem capacidade plena de 1.150 alunos e atualmente tem 850 matriculados. A decisão do Governo foi submetida a uma apreciação de todos os segmentos da escola (professores, alunos, servidores e familiares), coordenada pelo Colegiado Escolar que aprovou instalação dessa unidade CPM.

Até 2020, outras três escolas da rede estadual devem ser transformadas em colégios da Polícia Militar, que, historicamente, se destacaram pela intensa participação dos estudantes em eventos de cunho cultural, científico e esportivo. A gestão desses colégios se dá de forma colegiada, por meio do Colegiado Diretor, que é composto por um diretor designado pelo secretário da Educação e um diretor indicado pela Polícia Militar, que compartilham a gestão administrativa, financeira e pedagógica.