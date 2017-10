Governo Rui Costa inaugura laboratório de robótica em Canudos

Em comemoração aos 120 anos da Guerra de Canudos, o Governo Rui Costa, através da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), inaugura o Núcleo de Robótica de Canudos, na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no sertão baiano. A cerimônia de inauguração acontece nesta quinta-feira (05/10/2017), às 11h30, no Campus Avançado da Uneb, com a proposta de ser um espaço para as primeiras noções de programação e a prática de robótica que fomente a inclusão sociodigital, visando o desenvolvimento econômico e social de uma região marcada pela seca.

O laboratório tecnológico em Canudos recebeu equipamentos do Governo do Estado e do Ministério da Ciência Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC). O presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, garantiu apoio financeiro e técnico, junto com a Secti, para viabilizar a operação do laboratório. “Inicialmente serão 40 computadores que irão atender duas turmas de 40 jovens, entre pesquisadores e estudantes da universidade, sendo que a cada quatro meses novas turmas serão abertas”, esclarece Farruggia, que também disponibilizou impressora 3D, drone, robô, dentre outros equipamentos.

O secretário da Secti, Vivaldo Mendonça, que vai representar o governador Rui Costa, ressalta o significado da Guerra de Canudos, de luta e resistência do povo do sertão baiano, no final do século XIX, e que, apesar dos 120 anos, ainda é um assunto muito atual. “Com a inauguração do Laboratório de Robótica, cria-se um campo de oportunidades e de interrelação com inclusão socioprodutiva e de alta tecnologia. Quero também destacar a presença da Uneb em Canudos e o trabalho conduzido pelo professor Luiz Paulo Neiva”

Tomando como referência a liderança popular de Antônio Conselheiro durante a Guerra de Canudos, o estudante Vinícius Melo, 15 anos, será um dos monitores do laboratório. “Meu papel será ensinar a essas pessoas o básico das disciplinas relacionadas à tecnologia”, explicou Vinícius que, apesar da pouca idade, também é coordenador de comunicação do Programa Onda Digital da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e trabalha com inclusão sociodigital e software livre para crianças, jovens e egressos da universidade.