Governo autoriza recuperação de rodovias e entrega equipamentos agrícolas em Biritinga

O trânsito de mercadorias e a segurança nas estradas no nordeste da Bahia serão fortalecidos com a recuperação de quase 60 quilômetros das rodovias BA-409 e BA-233. A obra, autorizada pelo governador em exercício João Leão, nesta quinta-feira (26/10/2017), no município de Biritinga, vai beneficiar mais de 100 mil habitantes também dos municípios de Conceição do Coité, Serrinha, Valente, Santa Luz, São Domingos, Nova Soure, Lamarão e Água Fria. Serão investidos cerca de R$ 13 milhões para a recuperação da rodovia.

”Até o final da gestão, o governador Rui Costa vai entregar em torno de 5 mil km de rodovias. Nós estamos fazendo um grande anel viário da Bahia. Essas rodovias vão receber uma lama asfáltica que tem maior vida útil, beneficiando a população por mais tempo”, afirmou o governador em exercício, João Leão.

Para o agricultor Francisco Teles, a recuperação vai ter impacto na economia da região, que tem como principais atividades a plantação de grãos, sisal e pecuária. “É uma melhoria grande para a nossa região, os veículos que chegam e saem alimentando o nosso comércio vão poder chegar mais rápido sem dúvida. Para a população em geral também é uma obra muito boa, é mais segurança e tranquilidade nas estradas. Estamos muito contentes, essa é uma obra bastante aguardada por todos nós”.

Saúde

Para reforçar o atendimento na área da saúde aos habitantes de Nordestina, o Governador fez a entrega de 1 ambulância. E para Biritinga, o Governador em exercício assinou a autorização para a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) adquirir equipamentos de Raio-X e Ultrassonografia para o Hospital Municipal de Biritinga no valor de R$ 200 mil reais.

Equipamentos

Durante o evento, também foram entregues quatro tratores com implementos para a agricultura dos municípios de Pé de Serra, Nova Soure, Serra Preta e Serrinha , no valor de mais de R$ 377 mil. “Os veículos vão facilitar a vida do agricultores, melhorando a qualidade das plantações e consequentemente os lucros obtidos, afirmou o Secretário de Desenvolvimento Rural (SDR), Jeronimo Rodrigues.