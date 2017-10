Governador vai suspender alterações nas linhas da Região Metropolitana de Salvador

Em reunião com o secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, na manhã desta terça-feira (24/10/2017), a prefeita Moema Gramacho foi informada que o governador Rui Costa vai suspender as alterações nas linhas metropolitanas que circulam pela Orla da capital. As linhas deixariam de circular neste roteiro a partir de amanhã (quarta-feira). Rui entende que o prefeito de Salvador ainda não definiu questões relacionas à meia passagem dos estudantes e aos troncais.

A prefeita de Lauro de Freitas já havia levado a preocupação com a suspensão das linhas da orla em reunião, ontem (23/10), com a secretária Jusmari Oliveira, da SEDUR. Essa questão também será ponto de pauta da reunião dos prefeitos na Entidade Metropolitana da RMS, marcada para esta quarta-feira. “Vamos deixar claro que antes de tirar as linhas metropolitanas da Orla é preciso apresentar as alternativas para não prejudicar a população da região, em especial os moradores de Lauro de Freitas”, destacou.