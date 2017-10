Governador Rui Costa suspende agenda em Itaberaba

Em decorrência do acidente com um ônibus da empresa Emtram, ocorrido na manhã desta quinta-feira (12/10/2017), na estrada entre os municípios de Piritiba e Mundo Novo, na Chapada Diamantina, o governador Rui Costa cancelou a agenda que teria em Itaberaba e que incluia a inauguração do Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), e a entrega da primeira etapa da reforma das instalações da sede do Comando de Policiamento da Região da Chapada (CPR/Chapada) e da sede da Companhia Independente de Policiamento Tático (Rondesp/Chapada).

Rui também anunciaria a abertura do processo de licitação para restauração e pavimentação de 5,24 quilômetros da rodovia BA-046, no trecho da passagem urbana de Itaberaba, ao custo de R$ 1 milhão, e ainda entregaria 638 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de um trator com implementos.

A agenda ainda previa visita ao programa Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, que marca o Outubro Rosa, e a participação na entregas de obras municipais.