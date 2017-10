Governador Rui Costa recebe título de cidadão de Jequié

O governador Rui Costa agora é cidadão jequieense. O título foi entregue na noite desta segunda-feira (23/10/2017), na Câmara Municipal. A primeira-dama do Estado e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, Aline Peixoto, natural de Jequié, compareceu à solenidade, que também teve a presença de familiares, amigos e autoridades. “É uma alegria estar aqui essa noite. Estou emocionado por receber o título de cidadão de Jequié. Já me sentia filho de Jequié antes do título. Mas agora sou oficialmente cidadão de Jequié. De coração, eu agradeço a cada um dos vereadores pelo título”, destacou Rui.

O governador acrescentou que já foi “vereador em Salvador, já concedi títulos de cidadão e já vi gente receber. Alguns recebem títulos por ter contribuído com a humanidade, arte e cultura, mas não necessariamente por ter feito algo pelo lugar. Hoje, me sinto orgulhoso e representado com essa homenagem por tudo que estamos fazendo e vamos fazer por Jequié”.

A homenagem foi proposta pelo vereador Ramon Fernandes e acatada por unanimidade pela casa. “É um reconhecimento ao governador por tudo aquilo que ele tem feito pelo município desde que assumiu o mandato. São diversas obras entregues e ordens de serviço para obras que vão ser entregues futuramente. Há também o laço familiar, pois a primeira-dama é aqui do município. É uma homenagem justa pelo aspecto pessoal e também pelo aspecto de serviços prestados ao município”, afirmou o vereador.