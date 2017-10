Governador Rui Costa recebe representantes da União dos Escoteiros do Brasil

Representantes da União dos Escoteiros do Brasil (UEB), região da Bahia, se reuniram com o governador Rui Costa nesta terça-feira (17/10/2017), na Governadoria. Na ocasião, Rui renovou o juramento do grupo. Entre os presentes estavam o chefe Djalma Ribeiro, escoteiro mais antigo do Brasil e há 76 anos em atividade, e o presidente da Associação dos Antigos Escoteiros na Bahia, Raul Chaves.

“Eu sou o mais antigo do Brasil e também servi 59 anos na Marinha. Eu tive a honra de fazer a renovação do juramento com o nosso governador, porque uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Isso é importantíssimo. Nós procuramos fazer os outros felizes e deixar o mundo melhor do que encontramos”, afirmou Djalma.

No encontro, Raul Chaves destacou a importância de se renovar o juramento. “Renovar esse juramento significa renascer como fênix e criar um compromisso não somente conosco mesmo, mas também com o grupo de escoteiros, fazendo com que o ideal seja reimplantado no coração das crianças e dos jovens estudantes”.