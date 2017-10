Governador Rui Costa lança o projeto Escolas Culturais no município de Gandu

Gandu, no Baixo Sul baiano, é a terceira cidade do interior a receber o projeto Escolas Culturais, implantado na tarde desta sexta-feira (06/10/2017), no Centro Territorial de Educação Profissional do Baixo Sul (Cetep Baixo Sul), durante visita do governador Rui Costa. O objetivo da iniciativa é incentivar o acesso da população baiana aos projetos artísticos culturais estruturantes que as escolas desenvolvem, estimulando o protagonismo estudantil.

“Esse projeto transforma cada escola do estado em equipamento cultural não somente para alunos da rede municipal e estadual, mas para toda a população. Que o espaço da escola abra as portas para receber corais, peças de teatro e muitas manifestações artísticas. Vamos transformar os auditórios em salas de cinema e transformar a realidade das cidades que terão as escolas culturais”, afirmou Rui.

O governador acrescentou que, “até dezembro, implantaremos esse projeto em 54 escolas, em 54 municípios. Gandu é a terceira cidade a receber essa iniciativa e estamos muito felizes de trazer o projeto para o Baixo Sul”. O projeto é resultado de parceria entre as secretarias da Educação, de Cultura (Secult), de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e Casa Civil.

Celeiro de talentos

Juazeiro e Itabuna foram as primeiras cidades beneficiadas. Por meio da cultura, como parte do programa Educar para Transformar, o projeto busca promover o fortalecimento e a dinamização das ações desenvolvidas pelas escolas, fomentando novas atividades nas áreas de dança, música, teatro, audiovisual e literatura. “Estamos revolucionando o ensino da Bahia. O que estamos vendo aqui é a expressão da cultura baiana. As escolas públicas são celeiros de grandes talentos. A arte está nas nossas escolas”, destacou o secretário da Educação, Walter Pinheiro, durante o evento em Gandu.

Já a secretária de Cultura, Arany Santana, comentou que a Secult oferece as ações da pasta “para transformar essas escolas em instituições de portas abertas para as manifestações e os talentos que estão dentro e fora dos muros da escola. Vamos dinamizar a educação, humanizando as escolas. É a arte que vai fazer a educação cada vez mais viva”.

Agricultura familiar e infraestrutura

Antes de implantar o projeto no município, Rui inaugurou a Fábrica Escola do Cacau e do Chocolate, primeira unidade do tipo na Bahia, também no Cetep Baixo Sul. Ainda em Gandu, ele celebrou convênio do projeto Bahia Produtiva, no setor de fruticultura – cacau e chocolate, entregou caminhão para Associação de Desenvolvimento do Baixo Sul e anunciou as obras de recuperação da BA-120, entre Gandu e Ibirataia.