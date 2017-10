Governador Rui Costa lamenta morte da ex-primeira-dama do Estado Arlette Maron Magalhães

Cumprindo agenda no interior do estado, na manhã deste sábado (07/09/2017), o governador Rui Costa se manifestou, por meio de seu perfil oficial no Facebook, sobre o falecimento de Arlette Maron Magalhães, viúva do ex-senador e ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães.

“Soube do falecimento de dona Arlette, na minha chegada aqui na cidade de Sítio do Quinto. Meus sentimentos aos familiares e amigos da ex-primeira-dama do Estado. Que Deus conforte todos nesse momento de dor”, declarou Rui Costa.

Sepultamento

Morreu na manhã deste sábado (07/10/2017), no Hospital Cardio-Pulmonar, aos 86 anos, Arlette Maron Magalhães. Viúva do senador Antonio Carlos Magalhães, ela foi hospitalizada na última quarta-feira (4), após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O sepultamento ocorreu no Cemitério Campo Santo. Antes do sepultamento foi celebrada missa de despedida na capela do cemitério.

Perfil

Filha de imigrantes libaneses que desembarcaram no Sul da Bahia no início do século XX, Arlette Magalhães nasceu em Itabuna no dia 15 de novembro de 1931. Para aprofundar os estudos, veio morar em Salvador, onde conheceu o futuro marido, ainda estudante da Faculdade de Medicina da UFBA. Ela teve quatro filhos, Antonio Carlos Júnior, presidente da Rede Bahia, Teresa, Ana Lúcia e Luis Eduardo; oito netos e 13 bisnetos em um casamento que durou 55 anos.

Primeira dama do estado por três vezes, dona Arlette Magalhães atuou como presidente das Voluntárias Sociais da Bahia e participou de diversas ações sociais. Em Salvador, ela foi presidente do Instituto Antônio Carlos Magalhães (ACM) desde a inauguração, em 2010.