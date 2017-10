Governador Rui Costa inaugura UPA, entrega ambulâncias e anuncia construção de CPM em Jequié

Às vésperas de completar 120 anos de fundação, o município de Jequié, no sudoeste baiano, recebeu a visita do governador Rui Costa nesta segunda-feira (23/10/2017). Com extensa agenda de compromissos, Rui começou as atividades com uma reunião com prefeitos do Consórcio Intermunicipal do Médio Rio de Contas (Cimurc), que teve a presença dos gestores de Aiquara, Apuarema, Barra da Estiva, Barra do Rocha, Boa Nova, Gongogi, Dário Meira, Ibirataia, Itagí, Itagibá, Itamari, Jitaúna, Manoel Vitorino, Maracás, Nova Ibiá e Planaltino, além de Jequié.

“Quero agradecer aos ex-prefeitos e aos atuais por terem abraçado o consórcio de saúde. Eu gostaria de encontrá-los aqui no dia 16 de dezembro, na inauguração da Policlínica Regional de Jequié”, disse Rio. Na ocasião, o governador assinou contrato com o Cimurc para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de rodovias estaduais. Com investimento de mais de R$ 1,6 milhões, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), as obras vão contemplar as BAs 120, 130, 547, 548, 549, 644, 647, 650 e 891.

“Eu tenho certeza que todos os prefeitos saíram extremamente satisfeitos dessa reunião, devido à atenção do governador com o Território do Médio Rio de Contas”, declarou o prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira.

Saúde, educação e infraestrutura

Em seguida, Rui inaugurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Tipo I) Eunice Jesus Leal Almeida (Dona Dite). Com um investimento de R$ 3 milhões, a unidade possui sala de emergência, salas de observação adulto e pediátrica, quarto de isolamento adulto, posto de enfermagem, sala de eletrocardiograma (ECG) e de raio-x, além de dois consultórios.

“Esta UPA pretende selecionar os pacientes que precisam de atendimento de urgência, mas não são casos graves. Os paciente não emergenciais não precisam ser encaminhados para o Hospital Prado Valadares”, explicou o governador.

Na ocasião, Rui anunciou ainda a publicação do edital de licitação para reforma do Estádio Municipal Valdomiro Borges, que receberá um investimento de R$ 713 mil para construção de novos vestiários, cabines de imprensa, tribuna de honra, alambrado e recuperação do sistema de iluminação. A obra ficará sob responsabilidade da Superintendência dos Desportos (Sudesb).

Outro anúncio foi o da publicação do edital para construção da nova sede do Colégio da Polícia Militar (CPM) Magalhães Neto, que passará a funcionar no terreno da extinta Escola Estadual Anísio Teixeira. Serão investidos R$ 6,3 milhões. O início das obras está previsto para a primeira quinzena de novembro e a unidade escolar contará com 15 salas de aula. O local será destinado à ampliação do Ensino Fundamental II.

O governador também anunciou a duplicação da Avenida Tote Lomanto e a construção de um portal. Ainda se comprometeu a pavimentar algumas ruas da cidade e o Distrito Industrial, além de um novo SAC. Ainda em Jequié, o governador entregou três ambulâncias tipo A e um trator com implementos agrícolas para o município de Itaquara. As ambulâncias são resultado de um investimento de R$ 237,9 mil e vão beneficiar a população de Boa Nova, Itamari e Manoel Vitorino.

Cidadão Jequieense

Ainda nesta segunda, à noite, na Câmara de Vereadores, Rui recebe o título de Cidadão Jequieense, proposto pelo vereador Ramon Fernandes. “Muito obrigada a todos os vereadores pela homenagem”, agradeceu o governador.