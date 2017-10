Governador Rui Costa autoriza recuperação de trecho da BA-390, entre Sítio do Quinto e Antas

Serão R$ 4 milhões em investimentos do Governo do Estado, para recuperar 20 quilômetros da BA-390, no trecho entre os municípios de Sítio do Quinto, Antas e nos entroncamentos com a BA-392 e a BR-110, no nordeste baiano. A assinatura da ordem de serviço, feita pelo governador Rui Costa, na manhã deste sábado (7), em Sítio do Quinto, marca o início das obras na estrada, que vai beneficiar mais de 48 mil pessoas, e ainda facilitar o escoamento da produção de grãos e de animais da região.

Na estrada que será recuperada trafegam cerca de 340 veículos diariamente, principalmente dos municípios de Antas, Sítio do Quinto e Adustina. As obras, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), vão restaurar e pavimentar três trechos da BA-390. Ainda em Sítio do Quinto, Rui Costa, autorizou a implantação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SIAA) no povoado de Rasinho, inaugurou obras e entregou documentos do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para agricultores. Para atender a população do município e região, também foi entregue uma ambulância, que contou com um investimento de R$ 79,3 mil.

“Hoje, estamos autorizando mais uma recuperação de estrada no interior, proporcionando mais desenvolvimento para a região e para os municípios, e mais segurança para as pessoas que trafegam pelo trecho que será restaurado. Os investimentos na infraestrutura das nossas estradas continuam sendo prioridade do nosso Governo, destacou Rui, que também participou da inauguração da pavimentação dos povoados de Rasinho e Planalto, obra em paralelepípedo, feita com mais de R$ 300 mil em investimentos.

Sistema de água

A implantação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) no povoado de Rasinho vai beneficiar cerca de 1.300 habitantes, levando, além da água limpa e tratada, mais saúde e qualidade de vida para os moradores do interior baiano. Nas obras, que integram o programa estadual Água para Todos, serão investidos R$ 110 mil, executadas pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS). Serão cerca de três quilômetros de adutoras e mais de 850 metros de rede de distribuição.

Cadastro rural

Para a agricultura familiar, o governador entregou 1.300 documentos do Cadastro Ambiental Rural (CAR), emitidos pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). A documentação regulariza o pequeno produtor e famílias que vivem da agricultura familiar, além de permitir acesso a créditos junto a instituições financeiras e programas de incentivo do governo federal. Para concluir a agenda de trabalho no município, Rui visitou o Colégio Estadual João Francisco da Silva.