Governador Rui Costa autoriza início das obras do Centro de Treinamento para Canoagem em Ubatã

Depois de Ubaitaba e Itacaré, chegou a vez do governador Rui Costa assinar a ordem de serviço para construção do Centro de Treinamento para Canoagem de Ubatã, no sul da Bahia. A autorização para o início das obras foi dada nesta terça-feira (24/10/2017), durante solenidade no centro da cidade. O equipamento representa um investimento da ordem de R$ 1 milhão. Ainda em Ubatã, Rui também entregou um trator com implementos para a prefeitura municipal e inaugurou a pavimentação da Rua Dois de Julho e das 1ª e 2ª Travessa Dois de Julho, no bairro Dois de Julho, onde foram investidos R$ 348.693,84.

Crianças e adolescentes de oito a 18 anos serão atendidas no centro, através do projeto ‘Remando no Rio de Contas’, que oferece 90 vagas de iniciação em canoagem em cada município contemplado. O objetivo é formar novos talentos olímpicos, a exemplo doa medalhistas Isaquias Queiroz e Erlon Santos. Para Rui, “é um orgulho grande estar aqui dando ordem de serviço de uma ação importante para a nossa juventude, para o esporte, e com certeza nós vamos anunciar novas obras em parceria com o município”.

O governador destacou que que Ubatã será o primeiro município do interior de onde será transmitido o seu programa Papo Correria. “Será o quarto programa o primeiro a ser feito ao vivo em uma cidade do interior. Ubatã é o primeiro município onde nós realizaremos uma transmissão ao vivo ao lado da nossa prefeita, dos nossos deputados, que vão comigo dar as ordens de serviço nas obras”.

Policlínica

Rui informou que em breve Ubatã vai se beneficiar da inauguração da policlínica em Jequié. “Ubatã está eqüidistante a Jequié e Itabuna, mas como [a policlínica de] Jequié já vai começar a funcionar agora, eu acredito que a prefeita deve optar por ser atendida em Jequié e, com isso, a partir do dia 16 de dezembro, quando será a inauguração, nós vamos atender Ubatã com todos os exames, ressonância magnética, endoscopia, tomografia, enfim, todos os exames que as pessoas precisam fazer. Todas com microônibus com ar condicionado e wifi gratuito, que já estão em Jequié, para atender às cidades”.