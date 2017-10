Governador Rui Costa apresenta oportunidades de investimentos a embaixadores europeus

Projetos estruturantes importantes, como o metrô de Salvador, licitação de VLT, a ponte Salvador- Itaparica, desenvolvimento de barragens, novos aeroportos, além de iniciativas realizados através de Parcerias Público-Privadas (PPPs), em setores como saúde e infraestrutura. Todos esses investimentos que ajudam a desenvolver o estado e geram oportunidades de negócios foram apresentados ao embaixadores e cônsules de 17 países europeus, durante reunião com o governador Rui Costa, na tarde desta quinta-feira (19/10/2017), na Governadoria.

Para o governador, o encontro pode render parcerias representativas no futuro. “Eu espero que, a partir dessa reunião, nós possamos desdobrar várias parcerias na educação, na saúde, na infraestrutura, e na segurança pública. Esse foi um momento de mostrar a eles, como representantes dos países e também dos interesses econômicos de suas nações, oportunidade de parcerias e de negócios. Hoje plantamos a semente do que esperamos resultar em conversas bilaterais que possam se concretizar em ações para melhorar a vida do povo baiano e a atividade econômica em nosso estado”, contou o governador.

Os embaixadores tiveram a oportunidade de fazer perguntas ao governador Rui Costa e aos secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico (SDE), Jaques Wagner, de Turismo (Setur), José Alves, de Desenvolvimento Rural, Gerônimo Rodrigues, da Casa Civil, Bruno Dauster, e de Ciência Tecnologia e Informação (Secti), Vivaldo Mendonça. Eles fizeram questionamentos importantes sobre futuros investimentos e sobre o momento político em que o País se encontra.

Para o embaixador da União Europeia no Brasil, João Cravinho, a visita vai render bons frutos. “Há muito interesse dos países europeus em conhecer as potencialidades da Bahia, e agora tivemos a oportunidade dessa reunião com o governador e seus secretários. Eu acredito que conhecendo os planos e as prioridades do Governo do Estado, estamos preparados para divulgar a Bahia para as nossas empresas”, explicou o embaixador.