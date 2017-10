Governador Rui Costa anuncia licitação para recuperação de trecho da BA-148 em Dom Basílio

O governador Rui Costa lançou, na manhã desta segunda-feira (16/10/2017), o edital de licitação para recuperação de 2,50km da BA-148, no trecho que liga o município de Dom Basílio, na região centro-sul do estado ao distrito de Itapicuru. O investimento, na ordem de R$ 965.084,46, feito através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), facilitará o escoamento da produção agropecuária local, principal atividade econômica da cidade.

“Estive em Itapicuru em 2010 e dá uma emoção especial voltar ao local. Tenho um orgulho danado em assinar essa licitação”, declarou o governador que anunciou a liberação de recursos, por meio da Secretaria de Saúde (Sesab), para compra de equipamentos para a Maternidade Dr. Marilton Tanajura Matias e entregou uma ambulância para o município.

Para a agricultura familiar, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) entregou 1.840 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), 17 títulos de terra, além de cinco tratores com implementos agrícolas, que atenderão os municípios de Dom Basílio, Ibitiara, Pindaí e Caraíbas. A SDR também foi autorizada a celebrar convênio com a Prefeitura de Dom Basílio para a construção da Barragem do Pastinho, na localidade de Riacho do Meio, um investimento do Governo do Estado, no valor de R$ 406.005,99.

Ainda na cidade, o governador inaugurou a requalificação da Avenida Dr. Marilton Tanajura Matias, fez uma visita ao Colégio Estadual Manoel Francisco de Caires, onde autorizou a construção de uma quadra coberta por meio da Secretaria de Educação, em atendimento ao pedido dos estudantes, e entregou 11.382m de tubos que ampliará a oferta de água para 2.728 habitantes da localidade de Fazendinha.

Participaram das atividades em Dom Basílio os secretários da Infraestrutura de Transporte, Energia e Comunicação, Marcus Cavalcanti; Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aqüicultura, Vitor Bonfim e o chefe de gabinete da SDR, Geandro Ribeiro, representando o secretário Jerônimo Rodrigues.