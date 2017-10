Giro das Profissões reunirá mais de 600 alunos do ensino médio em Feira de Santana

Nos dias 17 e 18 outubro de 2017, mais de 600 alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas de Feira de Santana participarão de mais uma edição do Giro das Profissões da Faculdade Pitágoras, projeto institucional que visa tirar dúvidas sobre as principais profissões e ajudar os futuros vestibulandos no processo de escolha da carreira.

Durante o evento, os estudantes farão um tour pelas instalações e laboratórios da faculdade, onde poderão interagir com o ambiente universitário, conhecer os cursos disponíveis, tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho, e ainda participar de testes vocacionais e atividades recreativas.

O Giro das Profissões será realizado das 8h30 às 17h30. O evento também é aberto pra toda comunidade. Para participar, basta acessar o site www.girodeprofissoes.com.br.

Agenda

Data: 17 e 18 de outubro de 2017

Horário: das 8h30 às 17h30