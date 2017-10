FUNTITEC promove festa das crianças no museu Parque do Saber de Feira de Santana

Pipoca, algodão doce, bambolê, doces, e muita fantasia. Tudo isso faz parte do universo infantil e marca os sabores e as sensações da infância. Na tarde hoje 19 de outubro de 2017, a Fundação Egberto Costa (FUNTITEC) promoveu, no salão de exposições do Museu Parque do Saber, um momento de cultura, lazer, educação e muita festa, em comemoração ao mês das crianças.

No evento, foi apresentado o espetáculo com fantoches A Floresta de Mariquita, no qual a personagem principal tem sua floresta devastada pelo terrível Cristóvão Carambola. A peça fala sobre a importância de cuidar do meio ambiente. “Montamos esse espetáculo, há 10 anos, para falar sobre educação ambiental. E a gente reconhece que isso tem que ser propagado assim, desde cedo, para as crianças”, disse o ator e escritor da peça, José Arcanjo.

Além da peça, Tio Jean e sua turma agitaram a garotada com brincadeiras, danças e teatro. Luciana Melo, professora da Escola Municipal Dr. Celso Ribeiro Daltro afirmou que “esse momento, que trabalha com ludicidade, é muito importante porque também proporciona este momento de animação para essas crianças que muitas vezes estão imersas numa realidade difícil”, contou.

Tainá Santos, tem oito anos e estuda na Escola Municipal Dr. Celso Ribeiro Daltro. Com muita disposição, até no final do evento, a pequena estudante contou um pouco da experiência que viveu no evento. “Eu dancei muito, brinquei e pulei. Mas o que eu mais gostei foi o lanche! Eu adoro cachorro quente e algodão doce”, comemorou.

Toda a festa aconteceu no Museu Parque do Saber. Segundo o chefe de Difusão Científica da Fundação Egberto Costa e também diretor do Museu, Basílio Fernandez, a escolha do local foi muito coerente. “O Museu é também um lugar de diversão, de lazer. Um lugar em que a gente pode apresentar conhecimento e cultura tendo espaço para a música, teatro, canto. Então, é isso que oportuniza as crianças terem lazer de uma forma cultural”, comemorou.