FUNDAC Bahia lança edital para contratação de instrutores e palestrantes

O Governo do Estado da Bahia, através da Fundação da Criança e do Adolescente da Bahia (FUNDAC), entidade vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, publicou, na edição desta sexta-feira (06/10/2017), do Diário Oficial, o edital para realização de processo seletivo simplificado para a contratação de instrutores de nível superior para ministrarem módulos de formação e palestras aos profissionais das diversas áreas do atendimento das unidades da Fundac, de instituições parceiras e da rede de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de adolescentes em atendimento socioeducativo no estado da Bahia.

O processo seletivo é para o preenchimento imediato de 16 vagas: oito para instrutor de formação inicial, quatro para instrutor de formação continuada e quatro para palestrantes, que atuarão no Projeto Escola do Sinase – Bahia.

As inscrições devem ser realizadas de 9 a 11 de outubro pelos correios ou presencialmente no setor de Protocolo da administração central da Fundac, na Rua das Pitangueiras, nº 26 – Matatu/Salvador, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h30.

Conheça o edital completo, os requisitos e documentação exigida para participação no processo seletivo no link: http://bit.ly/2hQ6Evl