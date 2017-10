Força Tarefa da SSP e Cipe/Litoral Norte apreendem 67 kg de drogas em Feira de Santana

Uma operação da Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Litoral Norte (Cipe/LN) prendeu seis pessoas e apreendeu 10 quilos de cocaína e 57 de maconha em Feira de Santana, na tarde desta quinta-feira (19). Com os criminosos, os policiais encontraram ainda duas armas, dinheiro, três carros e material para embalagem de entorpecentes.

De acordo com o tenente-coronel Ricardo Matos, comandante da Cipe/LN, a partir de uma denúncia anônima, o setor de inteligência da unidade passou três dias acompanhando a movimentação da quadrilha. “Recebemos a informação de que iria acontecer uma grande entrega de drogas, iniciamos o monitoramento e, em seguida, abordamos o veículo (um Logan, de placa NZJ-4911), onde estava um casal e 20 tabletes de maconha”, explicou Matos.

Após a apreensão, o casal informou a localização de duas casas no bairro da Mangabeira, onde os policiais encontraram 10 quilos de cocaína, dois revólveres, um calibre 38 e outro 32, cerca de R$ 4 mil e material para refino e embalagem de entorpecentes. Os presos foram encaminhados para a Central de Flagrantes do Sobradinho.

Segundo o major Marcelo Barreto, coordenador da Força Tarefa, por ser um grande entrocamento rodoviário do estado, as rotas do tráfico acabam passando por Feira de Santana, principalmente pelas BRs 101 e 116. “Estamos atentos e alertas, sempre que recebermos informações vamos agir para impedir a atuação dessas quadrilhas”, disse Barreto, lembrando que a atuação conjunta das forças de segurança tem mostrado resultados no combate ao tráfico de drogas na Bahia.

*Com informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP Bahia).