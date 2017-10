FLICA 2017 presta homenagem à cidade Cachoeira

Com hino de Cachoeira e toda plateia de pé iniciou a segunda mesa da Festa Literária Internacional de Cachoeira – Flica. A partir das 19 horas de quinta-feira (05/10/2017), a história de Cachoeira foi contada pelos convidados Walter Fraga, Tamires Costa e o professor Carneirinho, com mediação Jomar Lima.

Intitulada “Penso, falo, canto e sou sua liberdade, Cachoeira”, nome retirado do trecho de uma música do cantor cachoeirano, Matheus Aleluia, a mesa trouxe convidados naturais da cidade com foco no patrimônio histórico e cultural que Cachoeira representa para Bahia e para o Brasil.

A historiadora, professora e mestra em História da África, Tamires Costa, relatou o processo de pesquisa do mestrado que se tornou o projeto financiado pela SECULT-BA em 2016, intitulado: Caminhadas Patrimoniais: Passos da Independência em Cachoeira Bahia, voltado para as escolas de educação básica pública e privada do município, projeto este que retrata o processo de independência da Bahia e do Brasil a partir das lutas travadas no recôncavo baiano.

Os participantes da mesa se revezaram nos contos sobre Cachoeira e como foi o processo de independência, os povos quilombolas e como os escravizados de Cachoeira tiveram um papel fundamental na luta pela liberdade. Os professores Carneirinho e Walter Fraga reforçaram que as cidades São Felix e Cachoeira se complementam e se unem pela ponte. “Viver São Felix é viver Cachoeira, viver Cachoeira é viver São Felix”, afirmou Carneirinho reforçando a parceria histórica entre as cidades.

Flica 2017

A sétima edição, que acontece entre os dias 5 e 8 de outubro, traz para o Recôncavo Baiano influentes nomes da literatura nacional e internacional, com programação para adultos e crianças. Em 2017, estão programados debates literários, lançamento de livros, exposições, apresentações artísticas, contações de histórias e saraus.

Todos os anos, escritores de diversos matizes se reúnem para debater e interagir com o público, que tem acesso gratuito a todas as atrações do evento. A festa costuma atrair mais de 20 mil visitantes a Cachoeira.

Uma novidade deste ano será a curadoria. O escritor e jornalista Tom Correia assume a função ocupada, em 2016, por Emmanuel Mirdad, um dos idealizadores e coordenador geral da Flica.

O Governo do Estado da Bahia apresenta a Flica 2017. O projeto é realizado pela Cali e Icontent e tem patrocínio do Governo do Estado, por meio do Fazcultura, e apoio do Hiperideal, Coelba e da Prefeitura Municipal de Cachoeira.

Agenda

​Quando: ​5 a 8 de Outubro de 2017

Onde: Cachoeira