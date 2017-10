Fiscais do Procon de Feira de Santana flagram embalagens de brinquedos sem o selo do Inmetro

Fiscais do Procon de Feira de Santana constaram que em embalagens de alguns tipos de brinquedos vendidos em duas lojas da cidade não tinham o selo do Inmetro, obrigatório nestes produtos vendidos no país.

O grupo esteve nas Lojas Americanas, Le Biscuit e Di Paula – os brinquedos sem o selo foram encontrados nas duas primeiras. A fiscalização relaciona-se à passagem do Dia da Criança.

E nesta quinta-feira (05/10/2017) e sexta-feira (06/10) voltarão à atividade de visitar as lojas que vendem brinquedos acompanhados por fiscais do Inmetro. A iniciativa está relacionada à segurança e à saúde das crianças.

Segundo o chefe da Fiscalização do Procon, Alexandre Simas, os representantes das lojas flagradas com brinquedos sem o devido selo assinaram termo de fiel depositário. Não podem ser vendidos.

Os brinquedos foram recolhidos aos depósitos das lojas. E apenas poderão ser recolocados nas prateleiras depois de receberem a devida autorização por parte do Inmetro.

De acordo com o fiscal Adonilson Nascimento, a regularização dos produtos, que são encaminhados aos fabricantes ou importadores, leva, em média, 15 dias. “E eles (as empresas que vendem) devem informar ao Procon que os produtos estão de acordo com a Lei”.