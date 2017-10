Festival de Teatro Infantil contempla alunos da rede pública de Feira de Santana

Para a criança, assistir a um dos espetáculos do 10º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana – FENATIFS “alarga o conhecimento, as possibilidades, eles podem a partir daí vislumbrar caminhos novos e diferentes”. A opinião é da coordenadora da Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite, localizada na comunidade Quilombola Matinha dos Pretos, Maria Sirlene.

Ela se refere a oportunidade que o FENATIFS deu a crianças estudantes de escolas da rede pública de ensino que lotaram na segunda-feira (02/10/2017), o cine teatro do Centro de Artes e Esportes Unificados (Ceu) da Cidade Nova para assistir ao palhaço Biribinha e seu espetáculo ‘Magia’, no primeiro dia do Festival. “É uma forma de inseri-los na cultura,” afirma Sirlene.

Segundo Geovane Mascarenhas, diretor artístico, o FENATIFS é considerado o maior festival para a infância-juventude do norte e nordeste do país e o terceiro maior do Brasil. De acordo com ele, são mais de 20 mil crianças atendidas nos 12 dias em que o festival acontece. “Esse ano recebemos mais de 250 espetáculos de todo o país. É importante para os artistas, para os jovens e para a cidade, que passa a ser reconhecida no âmbito cultural”, disse Geovane.

A coordenadora do CEU, Fátima Suely Correia, falou sobre a responsabilidade do equipamento da Fundação Egberto Costa em abraçar projetos como o FENATIFS. “A gente sabe que muitos dessas crianças e jovens que estão aí hoje não teriam essa oportunidade esse não trouxéssemos esse evento para cá. Arte, cultura e educação, um tripé que nos faz ir adiante.”, expressou.