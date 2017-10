Fervura Feira Noise com Far From Alaska apresenta show em Feira de Santana

Nesta sexta-feira (06/10/2017), às 20 horas, no espaço Offsina Music Lounge, em Feira de Santana, será realizado o segundo Fervura Feira Noise de 2017, último evento de aquecimento para festival Feira Noise, um dos mais importantes da Bahia, agendado para novembro.

Entre as atrações, está a FarFrom Alaska (RN), banda de stoner rock de grande destaque nacional e internacional que acaba de lançar “Unlikely” — segundo álbum do grupo e um dos mais esperados do ano, gravado e produzido nos Estados Unidos.

Além da Far From Alaska, que já havia cativado o público feirense em sua passagem memorável pelo Feira Noise 2015, se apresentarão as bandas baianas Astralplane e Iorigun, também teremos o show de estreia da banda Sofie Jell.

A Astralplane é uma banda de rock psicodélico de Salvador que tem conquistado destaque nacional com “Rendevout”, álbum de estreia do grupo — indicado, entre outros veículos, pela Rolling Stone Brasil. Será a primeira passagem do quarteto por Feira de Santana.

A Iorigun é uma nova aposta feirense que faz dream pop influenciado por The Drums, Beach Fossils e DIIV. Com um single — “Downtown” — e três shows, sendo um deles em Salvador, a banda já é apontada como um nome muito relevante e promissor na cidade.

Sofie Jell é a nova banda de Lucas Laudano, ex-That River, e tem influências do grunge e de sonoridades noventistas. Com o primeiro single previsto para setembro, a banda promete lançar seu primeiro EP ainda em 2017.

Agenda

O que: Fervura Feira Noise

Quem: FarFrom Alaska, Astralplane, Iorigun e SofieJell

Quando: Dia 06 de outubro de 2017 (sexta-feira), às 20horas

Onde:Offsina Music Lounge – Rua Sabino Silva, nº 81 – Centro – Feira de Santana / Bahia

Quanto: R$30 (inteira), R$15 (meia)

Pra saber mais: www.facebook.com/feiracoletivo