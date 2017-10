Feirenses realizam mobilização em defesa do SUAS

Com o slogan ‘Respeite o SUAS: nenhum direito a menos!’, toda a rede socioassistencial e a sociedade feirense foram às ruas, na manhã desta quarta-feira (04/10/2017), protestar contra a ameaça de redução drástica dos recursos federais para o Sistema Único de Assistência Social no orçamento de 2018. A mobilização, convocada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, com apoio do Governo Municipal, ganhou eco na Câmara Municipal, que aprovou moção de repúdio a ser encaminhada ao Governo Federal, rejeitando a perda de conquistas sociais.

A mobilização teve início às 8 horas, com concentração no estacionamento em frente ao Paço Municipal Maria Quitéria, na avenida Getúlio Vargas, onde também ocorria a abertura das comemorações de dois dias pela XV Semana do Idoso.

A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Ângela Pérsico, alertou para o que considerou motivo de grande preocupação o corte de verbas para a assistência social. “Nós que militamos na política de assistência social estamos sentindo na pele o que está acontecendo. A ameaça é de que ocorram cortes de 89% das verbas da política de assistência social o que pode inviabilizar serviços como os do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) e do CREAS (Centro de Referência Especializada em Assistência Social), o que atingirá não somente Feira de Santana como todos os mais de 5.700 municípios brasileiros”, afirmou.

Caso o corte no Orçamento da União para o SUAS se concretize, conforme revela o secretário de Assistência Social (Sedeso), Ildes Ferreira, os prejuízos poderão ser drásticos. “Só o município de Feira de Santana pode perder cerca de R$ 4 milhões por ano com o corte de verbas destinadas para trabalhar com quem mais necessita”, lamentou.

Com apitaço e música, os manifestantes seguiram para a Câmara Municipal de Feira de Santana, onde tiveram o apoio dos vereadores. O presidente do Legislativo, José Carneiro, interrompeu a pauta da sessão para receber os representantes da rede de assistência social e garantiu que a Casa dará todo o apoio necessário para garantir as conquistas sociais.

No Legislativo, além do presidente da Câmara, José Carneiro, também se pronunciaram em defesa do SUAS os vereadores Roberto Tourinho, que propôs uma comissão para exigir do Governo do Estado também a instalação de uma Delegacia do Idoso em Feira de Santana, e os vereadores Cadmiel Pereira e Gerusa Sampaio.