Feira de Santana: vereadora quer garantia dos direitos dos idosos

No uso da tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na sessão ordinária desta segunda-feira (02/10/2017), a vereadora Eremita Mota (PSDB) parabenizou a colega Gerusa Sampaio (DEM) por lembras o Dia do Idoso e destacou que o direito à velhice está previsto na Constituição Federal de 1988. A edil destacou a criação do Estatuto do Idoso, que regulamenta a política pública de assistência à pessoa idosa com regras de proteção, objetivando reduzir as dificuldades que existem para o acesso aos direitos dos idosos.

“Sem dúvidas, essa é uma das mais importantes conquistas no campo jurídico. Quero chamar a atenção para a expectativa de vida que só se estende em nosso país”, afirmou, anunciando que propôs ao deputado federal João Gualberto a criação de um Projeto de Lei que dispõem sobre a implantação de CAPS Geriátrico no município de Feira de Santana, para que o idoso possa ter acesso a serviços específicos para esse público.

“Nossa sociedade só respeita os idosos porque existe a lei. Se não existissem as leis, coitados dos idosos. Imagine um idoso, que já está com a autoestima baixa, ir buscar atendimento em equipamentos onde existem pessoas com problemas mais graves, se deparar com essa realidade. Então vejo a importância do governo se sensibilizar e viabilizar a criação desse equipamento para atendimento específico às pessoas com mais de 60 anos”, afirmou.

Em aparte, o vereador Roberto Tourinho (PV) parabenizou a edil pela preocupação do seu mandato com o segmento dos idosos da cidade de Feira de Santana. “Ser idoso não é doença. É por esse motivo que essas pessoas devem sim receber um tratamento e um acompanhamento diferenciados. Parabéns por demonstrar a preocupação com os cuidados dos nossos idosos”, elogiou.