Feira de Santana: vereadora lamenta desvalorização do professor

As dificuldades enfrentadas pelos professores, como a desvalorização salarial e más condições de trabalho, foram tema do discurso da vereadora Eremita Mota (PSDB) na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana na sessão desta segunda-feira (16/10/2017). A edil, que é professora, lamentou não integrar a Comissão de Educação e Cultura da Casa e informou que não estará presente na sessão solene, que será realizada na noite de hoje, às 19:30 horas, para comemorar o Dia do Professor.

“Quero parabenizar a todos os professores pela passagem do nosso dia. Essa é uma classe sofrida, sem valorização, o que afeta a qualidade do exercício de sua profissão. Sou testemunha viva do que é educar sem ter as condições adequadas para isso. A maioria desses profissionais está desmotivada”, lamentou.

Para a vereadora, “não há o que comemorar. Quando os professores vêm a esta Casa é para confusão. Os professores não são bem recebidos nesta Casa”. Eremita criticou o fato de não ter sido consultada pela Comissão supracitada sobre a realização da sessão que irá homenagear os professores de Feira de Santana.