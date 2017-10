Feira de Santana: vereadora lamenta corte de recursos federais para o SUAS

Durante pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana na sessão ordinária desta segunda-feira (02/10/2017), a vereadora Gerusa Sampaio (DEM) lamentou que o Governo Federal esteja cortando recursos destinados ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A edil, ao lembrar as comemorações pela passagem do Dia do Idoso, que acontecerão no próximo dia 04 de outubro, informou que os profissionais do SUAS realizarão protesto na cidade contra a redução das verbas destinadas para os programas sociais.

“Recebemos ofício do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em nome da senhora Cacilda Miranda, para que fizéssemos uma saudação de que no dia 04, a partir das 9 horas, haverá encontro com saída do Paço Municipal para comemorar o Dia do Idoso. Ao mesmo tempo que registro esse dia tão importante quero registrar minha tristeza, minha indignação, porque nesse mesmo dia também irá ocorrer protesto dos profissionais do SUAS contra a redução das verbas destinadas aos programas sociais. E quem vai sofrer agora são os menos favorecidos”, afirmou.

De acordo com a edil, o Governo Federal está aniquilando os direitos assegurados através dos programas sociais. “Precisamos dizer não à violação dos nossos direitos. Estão ceifando os direitos assegurados em todos os programas que investem na inserção, no acolhimento na capacitação. As idosas sairão do Paço Municipal com os funcionários da assistência social e virão para esta Casa para registrar a indignação com essa medida”, informou.

Para a edil, enquanto Feira de Santana avança, disponibilizando um novo e moderno centro de convivência para os idosos e sendo referência na área, o Governo Federal está cortando as verbas comprometendo o trabalho dos equipamentos que atuam na assistência social, como CRAS, CREAS e demais unidades. “Não podemos aceitar isso. Temos 15 CRAS em Feira de Santana e corremos o risco de não ter como mantê-los. Temos que lutar para que isso não aconteça”, finalizou, informando que a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Ângela Pérsico, estará presente na manifestação que tem a finalidade de dizer não à violação dos direitos humanos.