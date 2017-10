Feira de Santana: vereadora destaca importância da atuação do assistente social

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta terça-feira (17/10/2017), a vereadora Gerusa Sampaio (DEM), ao parabenizar a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Ângela Pérsico, pontuou a importância do profissional de assistência social para o sistema de saúde. A edil lamentou a morte de uma criança de seis anos envenenada por uma tia que sofria de esquizofrenia.

“Percebo que as famílias, infelizmente ficam reféns de um atendimento mais intenso, que precisam de internamento. Mesmo o CAPS realizando trabalho de excelência que realiza em Feira de Santana e demais municípios, ainda é muito pouco. Precisamos acolher melhor os doentes mentais. Olha esse caso dessa tia que matou o seu sobrinho: se ela estivesse sendo devidamente tratada, esse fato não teria acontecido”, afirmou.

Na oportunidade, a edil comemorou a indicação do município para concorrer ao Prêmio Honra ao Mérito para Conselheiros, na categoria de Cidades de Grande Porte, durante a Conferência Nacional de Assistência Social, que será realizada no período de 5 a 8 de dezembro em Brasília (DF).

“Estamos com a assistência social com grandes avanços em Feira de Santana. Feira irá concorrer com Fortaleza a esse importante prêmio e isso demonstra a preocupação da Secretaria de Assistência Social em capacitar seus profissionais. E profissionais capacitados são reconhecidos e Feira de Santana será reconhecida nacionalmente”, comemorou.