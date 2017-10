Feira de Santana: vereadora cobra informações da comissão que visitou o Hospital Clériston Andrade

A vereadora Aldney Bastos Marques (Neinha, PTB), durante pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana nesta quarta-feira (04/10/2017), cobrou esclarecimentos da comissão formada pelos vereadores Cadmiel Pereira (PSC), Marcos Lima (PRP) e Alberto Nery (PT) designada pelo presidente do Legislativo feirense, José Carneiro (PSDB), para visitarem as instalações do Hospital Geral Clériston Andrade e averiguarem a denúncia de fechamento do setor de obstetrícia da unidade.

“A comissão esteve no Hospital Clériston Andrade para verificar a denúncia de fechamento da maternidade, do berçário e da UTI neonatal. Gostaria que fosse relatado o que foi constatado. A sociedade precisa saber a realidade. Precisamos dar satisfação ao povo sobre o fluxo de atendimento, fechamento da UTI e do centro de obstetrícia daquela unidade. Feira de Santana aguarda essa resposta e se não houver esse esclarecimento, eu mesma buscarei e na segunda-feira apresentei à imprensa e ao povo feirense”, declarou.

Na oportunidade, Neinha voltou a criticar a política de troca de favores e pedidos, que ela acredita existir, para atendimento de pacientes no referido hospital. “O diretor do Clériston Andrade disse que os vereadores fazem troca de pedidos para terem atendimento quando solicitam. Só não eu. Mas, se eu precisar, subirei a esta tribuna para dizer”, afirmou.

Ainda no uso da tribuna, a edil disse que não pode conduzir um mandato político sem estar em sintonia com Deus. “Um vereador subiu à tribuna e disse que não podia misturar política com Deus. Eu não posso governar sem as bênçãos de Deus. Não posso ter mandato sem a permissão de Deus. Se Deus não estiver nesse lugar, eu não faço questão de permanecer aqui. Toda autoridade é constituída por Deus”, disse.