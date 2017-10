Feira de Santana: vereadora Aldney Bastos volta a denunciar atraso de pagamento de funcionários do HEC

A vereadora Aldney Bastos (Neinha, PTB), em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na sessão ordinária desta segunda-feira (23/10/2017), voltou a denunciar o atraso de pagamento dos salários dos funcionários e médicos do Hospital Estadual da Criança (HEC). A edil informou que foi novamente procurada por uma comissão de servidores da unidade para reclamar do atraso.

“Já havia denunciado nesta tribuna no mês passado que os funcionários do HEC estavam com os salários atrasados. E a situação continua do mesmo jeito. Não podemos aceitar que os profissionais saiam de suas casas para trabalhar e não recebam seus salários. Quero aqui expor minha indignação com o descaso com aqueles trabalhadores”, criticou.

Ainda no uso da tribuna, a vereadora do PTB destacou a necessidade de o Poder Público dedicar mais atenção aos moradores da zona rural, que enfrentam uma série de problemas em consequência do longo período de estiagem. “Precisamos ter um olhar diferenciado pela os trabalhadores da zona rural de nosso município. Olhar com mais carinho e cuidado para esse povo sofrido. As chuvas chegaram, mas não foram suficientes para acabar com o problema da falta de água que os moradores dos distritos vêm enfrentando”, afirmou.

A edil parabenizou a Casa Legislativa pela realização da sessão especial em comemoração ao Dia do Médico, na noite da última quarta-feira (18).