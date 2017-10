Feira de Santana: vereador solicita retorno da linha de transporte público Humildes-Salvador

Na sessão legislativa desta terça-feira (24/10/2017), a Casa Legislativa de Feira de Santana aprovou, em discussão única e por unanimidade dos presentes, o Requerimento de nº 239/2017, de autoria do vereador José Marques de Messias (Zé Curuca, DEM), que solicita do diretor da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), em Salvador, o retorno da linha de transporte público Humildes-Salvador via BR 101, no distrito de Humildes, no município de Feira de Santana.

Segundo o edil, no referido distrito se encontram mais de 800 usuários que necessitam se deslocar até as margens das rodovias BR-101 e BR-324, para usufruir do serviço supracitado.