Feira de Santana: vereador se decepciona com atendimento da UPA do HGCA

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão desta segunda-feira (23/10/2017), o vereador João dos Santos (João Bililiu, PPS) criticou o atendimento prestado pelos funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e destacou a necessidade de rigor nos critérios de seleção de profissionais, visando assegurar atendimento humanizado aos pacientes que buscam atendimento na rede pública de saúde.

O edil afirmou ter sido destratado por um maqueiro de prenome Sandro, ao chegar à unidade com amigo que estava com uma perna fraturada. “Pasmem, senhoras e senhores, a prepotência, arrogância e falta de respeito com paciente é incrível. Eles acham que ali estão para prestar favores, mas eles não estão ali para fazer favores, mas sim para trabalhar e em uma função bastante delicada que é lidar com pessoas doentes e familiares desesperados”, afirmou.

O vereador, indignado, afirmou não ter se identificado e caracterizou a postura do servidor como vil e covarde. “Fiquei triste e não me identifiquei. Gostaria de dizer, a quem venha interessar, que procure selecionar ou educar aquele pessoal que tem a função de encaminhar os pacientes para dentro da unidade”, finalizou.