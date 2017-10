Feira de Santana: vereador repercute II Fórum de Conscientização Política

Em pronunciamento, na sessão ordinária desta segunda-feira (23/10/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Roberto Tourinho (PV) repercutiu o convite que os vereadores receberam para participarem do II Fórum de Conscientização Política, a ser realizado no próximo dia 28 de outubro, às 8 horas, no auditório do Hotel Atmosfera, Feira de Santana.

O edil fez a leitura do convite entregue pelo doutor Eduardo Leite, coordenador do evento, e teceu elogios ao II Fórum. “Tive a oportunidade de participar do I Fórum e estarei presente no II. Quero desejar sucesso a Eduardo Leite e lembrar que estamos às vésperas de um processo político, onde elegeremos deputados, senadores, governador e presidente da República. Passamos por momentos difíceis em decorrência da quantidade de desmando político, com muitos políticos envolvidos em corrupção. Não tenho dúvidas de que este evento trará contribuições para Feira de Santana e ressalto que não é um evento político partidário ou chapa branca”, pontuou.

Tourinho fez questão de citar alguns nomes que ministrarão palestras no evento. “Teremos personalidades como professor doutor Vladimir Aras, procurador da República e ex-promotor desta cidade; professor doutor César Oliveira, professor e ex-coordenador do curso de Medicina da Uefs; professor doutor Wilson Modesto, secretário da Saúde de São Paulo; Glauco Wanderley, jornalista e analista político; deputado estadual Zé Neto, além de outras”, listou.

Em aparte, o vereador João dos Santos (João Bililiu, PPS) disse que faz dele as palavras de Tourinho.

Para finalizar, Tourinho lembrou que no dia de hoje, às 12 horas, ele apresentará no Rotary seu Projeto de Lei que trata sobre o gerenciamento de resíduos eletrônicos em Feira de Santana.

Show

O vereador Roberto Tourinho (PV) cedeu parte do seu tempo para o colega José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS), que defendeu o Governo do Estado das críticas do líder governista Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM) em relação ao investimento do Governo do Estado no show do artista internacional Paul McCartney.

“Lulinha disse que o Governo do Estado gastou R$ 700 mil no show de Paul McCartney. Não concordo com esse tipo de investimento, mas o prefeito ACM Neto gastou R$ 14 milhões com o Carnaval de Salvador, ou seja, fez festa com o dinheiro de nossos impostos. A diferença entre um gasto e outro é muito grande. Quem quiser fazer festa, que faça com recursos próprios”, avaliou.

Projeto de Lei

Ainda no uso da tribuna, Tourinho também passou parte do seu tempo para a edil Cíntia Machado (PMB), que defendeu o Projeto de Lei nº 151/2017, de sua autoria, que institui a obrigatoriedade da implementação, no âmbito municipal, do programa de educação financeira nas escolas, em conformidade com o decreto 7.397, de 22 de dezembro de 2010.

“O parecer da CCJR foi favorável, mas quando cheguei à Casa vi a movimentação do líder do Governo de que o PL é inconstitucional. O PL não é para contratar professor e sim para implementar a disciplina na grade curricular, que pode ser ministrada por um professor de matemática, por exemplo. Esse Projeto é algo de 1º mundo, mas vou pedir adiamento para mostrar ele ao prefeito, que certamente entenderá minha proposta”, explicou.