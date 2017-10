Feira de Santana: vereador realiza ação solidária no bairro Gabriela

O vereador Ronaldo Almeida Caribé (Ron do Povo), durante pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira (16/10/2017), registrou a satisfação em realizar ação solidária com distribuição de doces, brinquedos e lanches para crianças no Conjunto Alvorada, no bairro Gabriela, em comemoração ao Dia das Crianças (12 de outubro).

“No último dia 12 de outubro foi comemorado o Dia das Crianças e pude fazer um pouco da alegria de muitas delas em diversas comunidades de Feira de Santana, como no Conjunto Alvorada, onde fomos recebidos com muita alegria pelas crianças. Todas ficaram felizes e agradecidas com a ação”, afirmou.

Na oportunidade, o edil parabenizou os professores pela passagem o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. Ele também destacou a atuação do Tenente Juliano Quintela, comandante da Base Comunitária de Segurança da Rua Nova. “Parabenizo o Tenente Quintela pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo em prol da segurança pública dos moradores do bairro Rua Nova e adjacências”, finalizou.