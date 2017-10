Feira de Santana: vereador reafirma apoio ao prefeito José Ronaldo de Carvalho

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão desta terça-feira (24/10/2017), o vereador João dos Santos (João Bililiu, PPS) reafirmou o apoio aos projetos políticos do prefeito José Ronaldo de Carvalho. O edil parabenizou o gestor municipal pelas ações e investimentos realizados no município de Feira de Santana.

“Estou muito feliz com a gestão do nosso prefeito. Quero aqui dizer que os passos que ele resolver seguir, eu estarei ao seu lado como um fiel guerreiro. A direção que o senhor tomar, seguirei lado a lado sem medo de errar”, declarou.

Na oportunidade, Bililiu parabenizou o prefeito pela reinauguração da Policlínica Osvaldo Monteiro Pirajá, a Policlínica do Tomba. “Estive visitando as instalações do equipamento e estou feliz em ver a bela estrutura. Parabéns ao nobre prefeito e a secretaria de Saúde, Denise Mascarenhas, pelo belo trabalho”, elogiou reivindicando a implantação de uma nova unidade de saúde no bairro Caseb para atender a comunidade local e bairros vizinhos.