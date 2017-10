Feira de Santana: vereador presta homenagem a professores

No uso da tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na sessão desta segunda-feira (16/10/2017), o vereador João dos Santos (João Bililiu, PPS), prestou homenagem aos professores pela passagem do Dia do professor, comemorado no último dia 15 de outubro (domingo). O edil lamentou a realidade enfrentada pela categoria em virtude da desvalorização dos professores.

“Meus sinceros reconhecimentos a esses profissionais. Sem os professores não seríamos nada. Precisamos nos mobilizar para assegurar a esses mestres a valorização merecida. Parabéns a cada um desses guerreiros e guerreiras que dedicam suas vidas para a formação de cidadãos”, parabenizou.

Na oportunidade, o vereador lamentou o falecimento do paciente Eduardo Alves de Almeida, 84 anos, ocorrido no domingo (15). O idoso foi internado na Policlínica de Humildes, no dia 04 de outubro, após sofrer um AVC e posteriormente regulado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) no último dia 10 de outubro.