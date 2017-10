Feira de Santana: vereador parabeniza Grupo Baiano de Oncologia por exposição fotográfica

A exposição fotográfica ‘Nós Vencemos o Câncer’, promovida pelo Grupo Baiano de Oncologia (GBO) no Shopping Boulevard, em Feira de Santana, foi destaque do discurso do vereador Roberto Tourinho (PV) na tribuna da Casa Legislativa, na sessão desta terça-feira (24/10/2017). A mostra, que está em cartaz de 17 a 31 de outubro, reúne fotografias de 10 (dez) mulheres que venceram o câncer de mama.

“Essa exposição serve de estímulo para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, que é um dos tipos de câncer que mais mata as mulheres no mundo. Parabéns ao Grupo Baiano de Oncologia por essa bela iniciativa que marca as ações de incentivo à prevenção da doença durante a campanha Outubro Rosa”, pontuou Tourinho, parabenizando todos os médicos mastologistas e oncologistas que atuam no município de Feira de Santana.