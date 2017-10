Feira de Santana: vereador parabeniza Escola João Paulo por realização de Congresso Infantil

Em pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana na sessão ordinária desta segunda-feira (09/10/2017), o vereador Edvaldo Lima (PP) parabenizou a Escola João Paulo I, instalada na rua Paulo VI, nº 118, bairro Kalilândia, em Feira de Santana, pela realização do I Congresso Infantil no período de 02 a 06 de outubro, com a proposta de defender os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e protestar contra o abuso e desrespeito praticados contra os menores no país.

“Quero parabenizar a diretoria, aos professores e todos os profissionais da Escola João Paulo I por essa inciativa. As crianças saíram às ruas com faixas e placas pedindo respeito aos seus direitos, que estão sendo usurpados por aqueles que se dizem estrelas, que se dizem artistas dessa nação. Queremos respeito ao que rege o ECA. Esse país precisa ter um rumo”, afirmou pedindo apoio dos colegas para aprovação da Moção de Parabéns à supracitada instituição.

Ainda no uso da tribuna, o edil agradeceu a Casa pela aprovação do Projeto de Lei 84/2017 que institui a criação da Central de Achados e Perdidos no município. A unidade terá sede na Secretaria Municipal de Prevenção à Violência, na rua Castro Alves. “Os cidadãos agora terão um lugar para deixar os documentos e objetos que forem achados e aqueles que perderam terão um local certo para retirar. Esse é o nosso trabalho, fazer projetos que beneficiem a população”, finalizou.