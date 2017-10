Feira de Santana: vereador lembra que Irmão Lázaro destinou emendas para construção do novo CMDI

Em pronunciamento, na sessão ordinária desta terça-feira (03/10/2017), na Câmara de Feira de Santana, o vereador Isaías dos Santos (PSC) convidou todos a participarem do anúncio de obras do novo CMDI, hoje às 14 horas, no bairro Baraúnas. Segundo ele, a obra é fruto da emenda destinada pelo deputado federal Irmão Lázaro (PSC).

“Quero fazer um questionamento ao líder do Governo, vereador Lulinha: Vossa Excelência fala tanto que o deputado Zé Nunes manda recursos para Feira de Santana, mas não vemos ele destinando emendas para o Hospital Geral Clériston Andrade. Até onde eu sei ele é mais para o lado do Governo do Estado e Vossa Excelência poderia cobrar dele mais investimentos na saúde e menos em campos de futebol. Saúde deve ser prioridade. Quanto de emenda Zé Nunes destinou para a saúde de Feira?”, questionou Isaías.

Para o edil, a saúde deve ser prioridade, por isso aproveitou o momento e convidou todos a participarem do anúncio de obras do novo CMDI, no bairro Baraúnas. “Será hoje às 14 horas e convido todos a participarem. Essa obra será realizada com emendas destinadas pelo deputado federal Irmão Lázaro, que assim como o prefeito José Ronaldo, se preocupa com a saúde de Feira de Santana. Parabéns ao deputado e ao prefeito. Outro exemplo de preocupação com a saúde foi dada pelo presidente desta Casa, que liberou alguns vereadores para visitarem o HGCA e trazer respostas à esta Casa. Acredito que a saúde de Feira está melhorando”, pontuou.

Ainda no uso da tribuna, Isaías disse que todos podem contar com seu apoio quando o assunto for melhorar a saúde de Feira de Santana. “Não ficarei inerte quando se tratar da saúde de Feira. Todos podem contar comigo e vou partir para cima quando for para trazer qualidade à saúde da nossa cidade”, garantiu.

Para finalizar, o vereador agradeceu à Secretaria Municipal de Serviços Públicos pela troca de lâmpadas no bairro Feira X e adjacências.