Feira de Santana: vereador lembra aniversário de Reinaldo Miranda (Ronny)

Em discurso, na sessão ordinária desta terça-feira (17/10/2017), na Casa Legislativa de Feira de Santana, o vereador João dos Santos (João Bililiu, PPS) parabenizou o presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana pelo discurso, repercutiu algumas blitze na cidade e lembrou do aniversário do vereador Isaías dos Santos (Isaías de Diogo, PPS) e Reinaldo Miranda Vieira Filho (Ronny), se em vida estivesse.

“Parabenizo o presidente desta Casa, José Carneiro Rocha, pelo discurso. Compreendo que esta liminar, que limita as atividades dos enfermeiros, está sendo uma sangria para o Município. Com esta atitude irá aumentar, consideravelmente, o número de casos de câncer no nosso país. Esperamos que os administradores deste país tenham mais atenção com nossa população e busquem trabalhar por ela”, pontuou Bililiu.

Em aparte, o vereador e líder do Governo na Casa, Luiz Augusto de Jesus (DEM) convocou todos a participar de uma mobilização em torno do assunto, no próximo dia 19, às 9 horas, em frente à Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

Blitz

Ainda no uso da tribuna, o edil João Bililiu afirmou não ser contra as blitze realizadas pela Polícia Militar em Feira de Santana, mas garantiu não concordar quando elas são realizadas próximas a canteiros de obras e no horário em que os trabalhadores estão deixando seus serviços.

“Nery, têm muitos jovens de bem nesta cidade. Muitos trabalhadores e pais de família. Não sou contra a blitz, sou contra com ela é realizada próximo aos canteiros de obras, no horário em que os trabalhadores estão saindo porque tem o intuito de perseguir eles”, afirmou.

Ronny

Para finalizar, Bililiu fez questão de lembrar que, se em vida estivesse, o ex-presidente da Casa, vereador Reinaldo Miranda, Ronny (PHS), estaria completando 42 anos de vida. O edil aproveitou para convidar os colegas para uma missa em homenagem à data.

“Hoje está fazendo 2 meses e 7 dias que Deus levou um amigo meu. Tenho quase certeza de que não era amigo só meu, mas de muitos colegas aqui. Tenho 60 anos de idade e conheci poucos jovens de porte, que olhava no olho e falava a verdade como ele. Se estivesse em vida completaria 42 anos de idade. À noite haverá uma missa para comemorar a data e convido todos os colegas para irem. Eu estarei presente. Será um ato de reconhecimento”, ressaltou.

Em aparte, o vereador Isaías de Diogo (PSC) parabenizou Bililiu pelo discurso. “Geralmente nesta data eu pegava a ‘ponga’ de Ronny e ele fazia brincadeiras por isso e questão da presença de todos ao lado dele. Quero aqui mandar um abraço para Lú, Vitor e Vitória porque devem estar tristes pela ausência do nosso amigo”, disse.

Também em aparte, a edil Cíntia Machado (PMB) relatou que hoje sempre foi um dia de alegria para Ronny. “Ainda consigo visualizar suas brincadeiras e sorrisos. Que Deus possa confortar a família de Ronny. E, aproveito o momento para informar a todos que acabei de receber informações dos motivos da perseguição contra o delegado Uzzum e amanhã tratei informações bombásticas sobre isso”, prometeu.

Para finalizar, Bililiu garantiu ceder seu tempo na sessão desta quarta-feira (18) para a vereadora Cíntia Machado.