Feira de Santana: vereador lamenta redução de vagas para o transporte alternativo, mas afirma que licitação é indispensável

O vereador e líder governista Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), no uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana na sessão desta segunda-feira (09/10/2017), lamentou a redução da quantidade de vagas ofertadas pelo Município em processo licitatório para regulamentação do sistema de transporte alternativo, mas afirmou que o certame é indispensável e o gestor municipal está cumprindo com as determinações previstas em lei.

“Estou triste com a redução da oferta de vagas para licitação das vans, mas essa é uma questão que o prefeito vem discutindo há dois anos. O gestor precisa obedecer a lei e a licitação é necessária. O transporte alternativo só deve atender apenas os locais onde não existem linhas de ônibus”, explicou.

Na oportunidade, o edil repercutiu o 21º Passeio Ciclístico da Primavera, que aconteceu na manhã de domingo (08) sob a organização do Rotary Clube Subaé. Lulinha parabenizou o Governo Municipal pelo apoio aos eventos realizados em Feira de Santana. “Um belo evento, que arrecadou alimentos para serem doados às instituições beneficentes de nossa cidade”, destacou.

Ainda no uso da tribuna, o líder governista comemorou o início de obras de construção do estádio de futebol do distrito de João Durval Carneiro (Ipuaçu) e anunciou que novos investimentos serão realizados pelo prefeito em diversos bairros e distritos de Feira de Santana.