Feira de Santana: vereador Isaías dos Santos nega assédio sexual contra diretora da APLB

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana na sessão ordinária desta quarta-feira (04/10/2017), o vereador Isaías dos Santos (Isaías de Diogo, PSC) negou a acusação de assédio sexual feita pela diretora da APLB, Marlede Oliveira. Segundo o edil, ao tentar cumprimentar a sindicalista nas galerias da Casa com um cordial abraço, na sessão de segunda-feira (02), foi acusado de estar praticando ato desrespeitoso contra a moral da professora.

“Nunca cometeria um ato bárbaro desse. As câmeras instaladas neste plenário podem confirmar que apenas dei um abraço na professora Marlede, que tem idade para ser minha avó. Não cometeria nenhum dano e nem desrespeito a um idoso e nem a qualquer outro tipo de indivíduo”, declarou o edil afirmando que “houve equívoco na interpretação da sindicalista”.

Isaias informou que irá entrar com ação de calúnia e difamação contra a presidente da APLB. “Volto a afirmar, dei apenas um abraço de afeto e carinho”, reafirmou. Na oportunidade, o vereador lembrou a passagem do Dia do Agente de Saúde e do Agente de Endemias, comemorado em 04 de outubro, e parabenizou os profissionais que se dedicam à luta diária pelo cuidado com a saúde do povo brasileiro.