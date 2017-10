Feira de Santana: vereador faz leitura de carta encaminhada pelo Santander Cultural

Durante pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, nesta quarta-feira (04/10/2017), o vereador Edvaldo Lima (PP) fez a leitura de uma carta encaminhada pelo Santander Cultural em resposta à Moção de Repúdio nº 957/2017, de sua autoria, aprovada pela Casa, contra o Banco Santander e o Governo Federal, que através do Ministério da Cultura financiou a exposição ‘Queermuseu– Cartografias da Diferença na Arte Brasileira’, que deveria ficar em cartaz de 15 de agosto a 08 de outubro, sediada no Santander Cultural, no Centro de Porto Alegre (RS).

“Subo a esta tribuna com muita alegria por esta Casa ter aprovado a Moção de Repúdio contra o desrespeito praticado por essa instituição expondo todo tipo de violência contra as crianças, contra as famílias e contra as religiões. O Banco Santander recebeu a Moção e nos remeteu carta com esclarecimentos e alegações de que prestam serviços culturais e artísticos para a sociedade brasileira”, informou.

Na carta, como relatou o edil do PP, a instituição nega que a exposição em questão tenha apresentado indícios de pedofilia e incitação à violência e que a exposição queria apenas promover a arte e um espaço de debate e convivência. “Ao constatar discórdia, decidimos suspender a exposição em 11 de setembro. É o que alegam no documento”, pontuou informando que “os valores recebidos pelo Banco para promoção da mostra, foram devolvidos, conforme reivindicação”.