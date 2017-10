Feira de Santana: vereador Ewerton Carneiro anuncia pré-candidatura a deputado estadual

O vereador Ewerton Carneiro (Tom, PEN), durante pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana na sessão ordinária desta quarta-feira (18/10/2017), anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2018. O edil colocou seu nome à disposição do partido e de todos os segmentos da sociedade feirense e assegurou que irá continuar trabalhando para melhor representar o município de Feira de Santana.

“Com a divulgação da pré-candidatura a deputado federal do atual deputado Zé Neto, um político que vem trabalhando por esta cidade e pela Bahia, declaro a minha pré-candidatura a deputado estadual pelo meu partido. Essa lacuna aberta pelo deputado Zé Neto, abre esse precedente e eu coloco o meu nome à disposição de todos os segmentos, em especial os evangélicos”, declarou.

O edil pontuou a importância do município assegurar representatividade na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Tom agradeceu o apoio recebido dos colegas vereadores. “Vamos caminhar rumo a esse objetivo, unindo forças com meu grupo político vamos trabalhar para galgar essa cadeira. É importante que sai desta Casa deputados estaduais e federais visando a representação da população de Feira de Santana”, afirmou.

O vereador Isaías dos Santos (Isaías de Diogo, PSC), ao parabenizar o colega pela decisão, assegurou o apoio da classe evangélica à candidatura. “Fico feliz com o lançamento do nome do colega Tom a uma possível pré-candidatura a deputado estadual, é um vereador experiente e comprometido com o nosso povo. Garanto que todos os evangélicos, em especial da Igreja Quadrangular, irão abraçar a sua campanha, que só irá representar fortalecimento para o segmento”, declarou.

O vereador Edvaldo Lima (PP) também parabenizou o colega do PEN e desejou boa sorte em seu mais novo projeto político. “Parabéns ao nobre colega, vereador Tom, pela coragem em se colocar à disposição de toda população de Feira, do estado da Bahia e da Igreja Quadrangular da Bahia para se candidatar a deputado estadual e garantir uma maior representação para nossa cidade na Assembleia Legislativa”, afirmou.